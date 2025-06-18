邊境查驗／VENCHI環保盒 2批檢驗超標

VENCHI的「冰淇淋環保外帶盒（ICEGREENBOX）」，在邊境分別被驗出紙材含螢光增白劑與聚乳酸塑膠蓋溶出超標，依規定全數退運或銷毀。 （食藥署提供）

2025/06/18 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署昨公布最新邊境查驗結果，義式精品巧克力品牌VENCHI因食品容器違規遭攔截，兩批「冰淇淋環保外帶盒（ICEGREENBOX）」分別被驗出紙材含不得檢出的螢光增白劑與盒蓋部位聚乳酸（PLA）蒸發殘渣高達三九二二ppm，遠超法定限值三○ppm，產品已全數退運或銷毀。

最新邊境查驗結果共有六批違規，除前述兩批，還包括印度胡荽粉、馬芹粉，分別驗出蘇丹色素一號與多項農藥殘留；越南鮮榴槤檢出重金屬鎘超標；中國進口桑椹果乾則驗出漂白劑殘留超量。

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越南鮮榴槤今年8批違規

食藥署北區管理中心主任鄭維智強調，針對高風險香辛料如辣椒粉、胡椒、薑黃等，持續對中國、印度、越南、南非等來源國實施蘇丹色素監視查驗。值得注意的是，來自越南的鮮榴槤今年已有八批在邊境被攔截，其中七批為重金屬鎘超標，另一批為農藥殘留，不合格比例較往年明顯偏高，食藥署已要求越南在七月十二日前提出說明，後續將視品管措施落實情況，採取邊境管制措施，如未見改善，不排除暫停進口。

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