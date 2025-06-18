海漂豬驗出非洲豬瘟 金門肉品暫停輸出

金門防疫人員六月十四日在金寧慈堤岸際發現一隻漂流豬屍，完成檢體採樣後就地焚燒掩埋。（金門縣政府提供）

2025/06/18 05:30

〔記者楊媛婷、吳正庭／綜合報導〕金門金寧鄉慈湖三角堡沙灘十四日發現一豬隻屍體，經農業部獸醫所化驗非洲豬瘟病毒陽性，經基因序列比對，該病毒株和中國目前流行病毒株百分百相符，推測該海漂豬來自中國。農業部公告，即日起至六月廿三日，暫停金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品輸往台灣本島及其他離島。

基因序列比對 來自中國

獸醫所所長鄧明中說明，該病毒株與中國目前流行的第二基因型非洲豬瘟病毒相似度達百分百，因金門非常接近中國福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸。

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防檢署表示，金門縣府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行徹底消毒，防疫所也派員到發現地點半徑十公里內的共廿五家養豬場（其中二家停養）訪視所飼養五千五百餘隻豬，目前各豬隻健康良好，另依法暫停金門豬隻及相關產品輸往台灣本島或其他離島，須等至少一週沒有疫情才可解除管制。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，自亞洲爆發非洲豬瘟疫情以來，海漂豬驗出非洲豬瘟陽性案例已累積十九例。

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