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    線上申換護照 條件再放寬

    7月1日起，外交部領事事務局將放寬護照效期不足六個月且未遺失者，可以線上申換護照。（資料照）

    7月1日起，外交部領事事務局將放寬護照效期不足六個月且未遺失者，可以線上申換護照。（資料照）

    2025/06/18 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部領事事務局「有條件式線上申換護照」措施自去年九月試辦、今年起正式實施，僅允許護照逾期的國人使用此服務，領務局代理局長陳尚友昨宣布，七月一日起將放寬護照效期不足六個月且未遺失者，可以線上申換護照。

    陳尚友說明，有條件式線上申換護照措施自今年七月一日起，適用對象放寬為「在台灣設有戶籍之成年人」、「現持護照已逾效期或效期不足六個月者」、「護照資料頁記載事項未變更者」，符合條件的民眾可使用自然人憑證在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁辦理，並於十個工作天後，由本人攜帶收據、身分證正本及現持護照（已逾期免附），至選定的外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照。

    申換2.6萬本 不如預期

    有條件式線上申換護照措施自去年九月以來，原預估每年會有廿萬至卅萬人申辦，但截至今年五月，僅有二．六萬餘本護照藉由線上申換核發。

    陳尚友表示，未來外交部將在不影響護照製發安全且符合資安要求的前提下，持續研議放寬使用對象條件，使更多民眾受惠。

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