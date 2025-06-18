國家海科中心設置條例三讀 明年招募人才

立法院會昨三讀通過「國家海洋科技營運中心設置條例」，海洋委員會主任委員管碧玲（中）表示，興建中的國家船模實驗室及調查船將於明年開啟人力招募。（記者陳逸寬攝）

2025/06/18 05:30

〔記者謝君臨、洪定宏／綜合報導〕為提升我國海洋科技能力，厚植海洋科技研究能量，立法院院會昨三讀通過「國家海洋科技營運中心設置條例」，明定該中心為行政法人，其監督機關為海洋委員會，負責海洋調查及實驗技術的研究開發，還有國家海洋調查船、國家船模實驗室多功能水槽及其他海洋科技設施的營運管理等。

海洋委員會主委管碧玲表示，興建中的國家船模實驗室及調查船將於明年開啟人力招募，建造完成後即可投入營運。

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海科中心業務還有海洋科技人才協助培育、海洋科技國際合作及交流的促進、水下文化資產調查協助、受託辦理海洋研究調查及船舶技術相關業務、經監督機關指示辦理海洋研究調查、其他與海洋科技相關業務。

至於海科中心的經費來源，新法明定包含政府核撥及捐、補助；國內外公私立機構、團體及個人捐贈；受託研究及提供服務的收入；營運及研發成果收入等。

管碧玲指出，國家船模實驗室及海洋基礎資料調查船所需人才的專業度極高，例如科儀系統、船模實驗設計、實驗設備校正、資料擷取與分析等，難以用公務考試及行政機構的薪資結構取才，故成立「國家海洋科技營運中心」，希望透過自主化、彈性化、企業化及專家管理經營策略，吸引並留任造船與海洋科學相關領域人才，提升國家競爭力。

國海院規劃建3艘調查船

此外，國海院規劃興建一百噸級淺海功能型調查船、三百噸級淺海綜合型調查船、四千噸級大洋綜合型調查船各一艘。

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