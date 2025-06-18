教部挹注百億 助高教延攬國際理工人才／學校自訂聘任方案 可提供簽約金、留任獎金等

教育部高教司長廖高賢表示，將以100億元提供高教攬才，補助學校提供簽約金及留任獎金的內容。（記者楊綿傑攝）

2025/06/18 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕「銀彈」助高教延攬人才！政院所提四一○○億特別預算中有兩百億元用來挹注高教，教育部規劃其中一百億優先延攬國家重點理工領域國際人才，學校在薪資之外還可提供簽約金、留任獎金等，由學校自行訂聘任方案，盼給學校資源與空間快速聘用人才。

未來10年退休教師占比達43％

根據教育部數據，以國內十四所研究型大學來說，未來五年電子電機、數學物理化學領域退休教師比例達到二十四％，分別會有一百九十五人、一百四十九人退休，每年影響學碩博生培育達六四三五人、四九一七人。若時間拉長到十年，兩種領域教師退休比例更將達到四十三％，分別為電子電機領域三百五十二人、數學物理化學領域兩百七十人，影響學生培育則為一萬一六一六人及八九一○人。

請繼續往下閱讀...

為此，教育部提出「高教人才永續發展促進方案」強化新進教師延攬，穩定待遇制度。高教司司長廖高賢指出，以電子電機及基礎科學領域人才為例，業界高薪吸引許多碩士生投入、不讀博士班，穩定教師待遇可吸引碩士生繼續深造進入學界；另外近來也有些在美任教學者表達想離開之意，教育部透過特別條例支持學校去國外延攬人才來台任教。

教部另提供百億用於校務經營

廖高賢說明，學校可以訂定方案，與目標人才除薪資外，還可談簽約金，任教滿五年之後，提供留任獎金、績效獎金等，留越久領越多，盼能留台十年。

至於另一百億元則將用於挹注高教校務經營，根據各校日間部學碩博學生人數規模核算補助增加的辦學成本及軟硬體更新需求，但學校必須在一一四至一一六學年不調漲學雜費，且有弱勢助學機制，也可改善私校老師鐘點費。

台大校長陳文章表示，希望立法院通過這二百億特別預算，對高教基礎建設及攬才留才有助益，台大也會不斷進步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法