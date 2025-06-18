高教深耕計畫補助 增至191億／總統允諾做大學後盾 台大獲26.25億最高、成大15億居次

教育部「高教深耕計畫」今年補助各大學合計191.28億元，總體較去年再增加5.68億元，台灣大學以26億2577萬多元居冠，較去年再增加3264萬多元。（資料照）

2025/06/18 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕總統賴清德提出台灣高等教育願景，允諾政府會做大學後盾，教育部「高教深耕計畫」今年補助各大學合計一九一．二八億元，較去年再增加五．六八億元，且新設頂尖研究中心計畫，台灣大學以廿六億二五七七萬多元居冠，較去年再增加三二六四萬多元。

增加5.68億 新設頂尖研究中心計畫

此外，成大十五億多元，增加二千五百多萬；陽明交通大學十四．三億和清華大學十三．一億，各增加六千多萬元和五千多萬元；中山大學六．一億、中興大學五．四億、中央大學四．六億，也各增加一億九千多萬、八千多萬和三千多萬；政大三．九億多元，增加六千多萬元；台師大三．四億和台科大四．五億，各增加一千八百多萬和一千四百多萬，技職以台科大最多。和去年比較，中山、中興、政大、陽明交大和清大等校增加較多。

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教育部高教司長廖高賢表示，高教深耕計畫第二期自二○二三年至二○二七年，第一部分全面提升大學品質及促進高教多元發展，今年計一二三．六億元，其中挹注大學關懷在地、完善就學協助及原住民輔導計廿四．四七億元；第二部分協助大學追求國際一流地位及發展研究中心，強化國家國際競爭力，計六十七．六八億元（含全校型四十八．八六億元、特色領域研究研究中心十八．八二億元）。

國際專章9校再增加5000萬元

教育部長鄭英耀表示，為強化台大、成大、清大、陽明交大、中山、中央、中興、政大及台師大這九校的國際競爭力，今年國際專章各校再增加五千萬元。

台大校長陳文章表示，台大原有八個特色中心，今年增加兩個頂尖中心，「未來大學計畫」去年四千五百萬元，因計畫移至教育部，今年並未核撥經費給台大，因此今年總增加三千多萬元。

成大校長沈孟儒肯定賴總統實現「政府為高教後盾」承諾；陽明交大校長林奇宏盼讓學校在經費使用更有彈性；清大副校長戴念華表示，政府做大學的後盾，跟國際競爭優秀人才。

中山校長李志鵬表示，氣膠科學研究中心等特色研究中心增為七個，並新設海洋科技頂尖中心，持續擴充研究能量及國際合作。

中央大學校長蕭述三表示，高教面對國際挑戰，盼政府經費方面有更多支持；中興大學校長詹富智表示，增加八千多萬是全國第二高，將有效運用這筆經費。

教育部高教深耕補助各大學整體經費表

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