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    （高雄）中山大學獨創 光纖陀螺儀變微型

    2025/06/17 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學光電工程學系特聘教授洪勇智研究團隊，獨創「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」技術，整合多項光電元件於單一矽晶片中，體積比一顆綠豆還小，製造成本大幅降至五分之一，已取得研發專利，將全面提升微型光纖陀螺儀應用於導航的潛力，並獲經濟部國家發明獎金牌。

    洪勇智指出，導航技術廣泛應用於太空衛星、潛水艇、無人機、自駕車，甚至機器人等領域。導航系統的心臟元件慣性感測器，以光纖陀螺儀為核心技術，包含光源、光相位調變器、檢光器、光耦合器及光纖環等多個光電元件，皆採獨立封裝後以光纖連接，組裝複雜且體積龐大。

    有鑑於歐美長年把持全球光纖陀螺儀的主要專利，洪勇智自二○一五年起陸續與國家太空中心、國科會、中科院及國防部等單位合作，經過多年的努力，終於突破技術瓶頸，取得「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」專利技術。

    研究團隊運用矽光子積體電路技術，將光纖陀螺儀系統多項光電元件整合在單一矽晶片中，成功將矽光子陀螺儀驅動晶片尺寸大幅縮減至4x1.2mm，並簡化系統為「光源、矽光子陀螺晶片及光纖環」三件組，將傳統體積龐大的光纖陀螺儀系統微型化。

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