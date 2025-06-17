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    「高雄147香米」銷南非 未運抵已賣一半

    美濃農會優質米「高雄147米」首度成功外銷南非，農會幹部向台下契作農民鞠躬致謝。（記者蘇福男攝）

    美濃農會優質米「高雄147米」首度成功外銷南非，農會幹部向台下契作農民鞠躬致謝。（記者蘇福男攝）

    2025/06/17 05:30

    〔記者蘇福男、陳文嬋／高雄報導〕美濃區農會優質米「高雄147米」成功外銷南非，首批裝櫃五四七二包出口，總重十五噸，還未運抵已被搶購一半，近期將再出第二個貨櫃，寫下台灣米外銷新里程碑！

    美濃好米 香Q好吃帶芋頭味

    昨天包括立委邱議瑩、市議員朱信強、高市農業局長姚志旺、高雄農改場長羅宗正、美濃農會理事長蕭銘興和「高雄147米」契作農民，均興高采烈出席盛會、見證歷史的一刻。

    「高雄147」為高雄農改場育成的香米品種，二○一二年由美濃區農會首家取得品種權授權，開啟美濃米精品化之路，目前契作面積達五○○公頃，由於高雄147米香Q好吃又有芋頭味，每年都供不應求。

    邱議瑩表示，高雄147米被譽為「白米界的愛馬仕」，香氣、口感、甜度兼具，不只連年在國際獲獎，此次外銷南非，正是台灣農業走向精品化、國際化的實踐。

    白米界的愛馬仕 契作達500公頃

    此次協助「高雄147米」外銷南非的台灣綠良水產公司總經理翁元臻表示，南非每年從台灣進口六百多噸白米，董事長宋柏毅是美濃子弟，在南非強力推銷美濃「高雄147米」，在自己經營的連鎖餐廳九天就賣爆了，南非台商都是二、三箱搬貨，他擔心貨櫃還未運到南非就賣光了！

    美濃農會總幹事鍾清輝特別致謝邱議瑩、朱信強長期協助爭取中央資源，包括稻米產業升級計畫與一萬元的特色米品種獎勵金，穩定銷售通路，讓農民能專心耕種、安心發展，五百多位契作農民對於自己的米登上國際舞台，感到無比驕傲。

    「高雄147米」香氣、口感、甜度兼具，被譽為「白米界的愛馬仕」。（記者蘇福男攝）

    「高雄147米」香氣、口感、甜度兼具，被譽為「白米界的愛馬仕」。（記者蘇福男攝）

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