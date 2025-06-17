（高雄）客家新亮點 三民盤花公園年底啟用

盤花公園鋪面重新客土，並增植75株喬木、4萬6千多株灌木。（記者葛祐豪攝）

2025/06/17 05:30

舊三民1號公園整建 改善鹽化土壤 增種灌、喬木 9月將完工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於三民區的盤花公園，整建工程進度已逾六十五％，預計今年九月完工、年底啟用；議員期盼打造為都會客家文化新亮點，客委會表示，未來會舉辦客家文化系列活動、文創市集等。

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盤花公園昔稱三民一號公園，面積廣達四．五公頃，整建工程於去年六月動工，總經費七七○○萬（市府自籌一二○○萬、中央補助六五○○萬），除改善原三民一號公園土壤嚴重鹽化問題，同時融入客家傳統五花九香的「盤花」文化。

有綠植區、遊憩區、草坡、舞台與廣場

盤花公園預計有五大區域，包括遮蔭綠植區、林下遊憩區、草坡礫石區、舞台休憩區、融合客家特色的「盤花之心」廣場；截至六月十三日，實際進度六十五．六八％。

高市客委會強調，公園鋪面重新客土（運來其他地方土壤，與原有土壤混合），減少兩千平方公尺的硬鋪面，增加綠覆率，並增植七十五株喬木、四萬六千多株灌木，並透過更換節能燈具及建置雨水收集系統，達到低維管、淨零的低碳公園。

規劃辦客家文化活動、假日文創市集

市議員張博洋近日考察，他表示，三民區是高雄市客家人聚居最多的行政區之一，更是「北客南遷」大本營，未來盤花公園啟用後，透過舉行客家文化相關活動，有助凝聚客家族群；也可結合一旁的地標「光之塔」，假日引進主題文創市集，帶來消費人潮。

客家特色場域 串連新客園區、龍子里

客委會表示，盤花公園完工後，將串連愛河之心、龍子里客家聚落、新客家文化園區、中都溼地公園等，不僅是愛河水與綠的休憩廊道，更是都會客家文化特色場域，除規劃舉辦如客家婚禮等客家文化系列活動、文創市集外，並將結合民政局等局處資源，舉辦區域特色活動，提升客家族群認同感及向心力。

客委會說明，盤花公園內有新設親子遊憩及體健設施，未來將研議評估爭取經費，增設融合客家特色的親子遊具。

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