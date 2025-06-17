助在美台生返台學習 教部協調大學隨班附讀

因應川普政府針對外國學生簽證審查和入境執法等相關政策，影響我國學生赴美國學習，教育部昨宣布，歡迎在美台生返國繼續學習，教育部提供專線諮詢電話並協調國內大學提供單一聯繫窗口，即起可逕洽各校聯繫。（法新社）

2025/06/17 05:30

川普擬禁留學生簽證申請

〔記者林曉雲／台北報導〕因應川普政府針對外國學生簽證審查和入境執法等相關政策，影響我國學生赴美國學習，教育部昨日宣布，為協助在美學生返台學習，目前我國部分大學暑假轉學考尚在招生中，歡迎修完大一的在美台生，可以參加暑假轉學考回國銜接學士班，亦可報考今年十一月及十二月寒假轉學考。

可返台參加大學暑、寒假轉學考

教育部高教司科長李孟珊表示，教育部歡迎在美台生返國繼續學習，鼓勵國內大專校院視情況提供隨班附讀之機會，並由學校提供相關學分證明，以利學生未來銜接學業之用，教育部已協調國內大學提供單一聯繫窗口，即起可逕洽各校聯繫，或透過教育部專線電話（○二）七七三六五六四二，提供諮詢相關事宜。

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教育部國際司科長林曉瑩說明，教育部與外交部持續與美方協調，瞭解美國暫停受理學生簽證面試預約，並非針對台灣，而是全球性的政策；目前已預約美國在台協會（AIT）的面試仍照常進行，簽證申請案也持續辦理中，至於申請新簽證面試時段，AIT請我國申請人持續留意網站預約排程的更新資訊。

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