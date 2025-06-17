AI聯盟課程難 導致退選停修？大學建議貼近學士班需求

政大教務長林啓屏（左）、成大教務長沈聖智（中）、輔大教務長蔡宗佑（右）分享對TAICA的建議。（記者楊綿傑攝）

2025/06/17 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕因應AI科技發展，教育部成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA），已結合全台五十五所大學校院開設AI課程，即將進入第二年，大學端建議，應鼓勵教師多開課，並設計符合不同程度、不同專業領域的課程內容，讓學生有更多種選擇。

開設多領域、不同程度課程

TAICA於一一三學年度第二學期開設六門課程，分別為機率與統計、AI倫理、機器導航、生成式AI導論、文字與圖像生成、深度學習，計有四九二○人次選修。新學年度預計開設十門課程，新增、續開各五門，計有五千個修課名額。

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政大教務長林啓屏坦言，TAICA目前很多課程都開在研究所，全英文授課，從學生的回饋可以了解到，作業多、難度高，學習上確實有相當的壓力，應該考慮如何去設計出更能夠符合學士班學生能力的課程。

輔大教務長蔡宗佑認為，課程可分不同等級，且能有不同專業領域選項，如自身是食品科學專業，透過學習AI，未來可以直接應用在食品生產自動化、工廠管理等各種面向，會讓AI課程發揮一加一大於二的效果。

成大教務長沈聖智建議，每個學校都有其特色，應持續鼓勵各校與AI的教師多開課，給不同需求面向、不同程度的學生都有機會修習，也不要過度苛責有多少人退選、停修，對學生可採開放的態度，能修就繼續修，若遇到困難無法負荷也可以停修。

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