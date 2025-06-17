力拚降低癌症死亡率》國健署擴大癌篩 全年拚677萬人次

癌症連43年為國人死因之首，國健署今年起擴大癌症篩檢對象，期盼全年達到677萬人次，及早發現及早治療。（資料照）

2025/06/17 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕癌症長達四十三年為國人死因之首，總統賴清德上任後，積極推動「健康台灣」並將降低癌症死亡率列為目標，今年起擴大癌症篩檢對象，國健署副署長賈淑麗指出，截至五月底已篩二七八萬人次，較去年同期增五十萬人次，期盼全年達到六七七萬人次，發現七．七萬名癌症或癌前病變早期治療。

至5月底已篩278萬人次 較去年同期增50萬人

請繼續往下閱讀...

賈淑麗指出，今年擴大癌篩對象，大腸癌、子宮頸癌、乳癌、口腔癌、肺癌等五癌篩檢至今已較去年同期增五十萬人次，十二萬人次符合原資格、卅八萬人次符合新資格。

賈淑麗也提到，去年癌篩四八一萬人次，發現六．一萬名癌症或癌前病變。而台灣是全球首個針對家族史提供肺癌篩檢國家，二○二二年七月推行以來已篩近十六萬人，揪出近二千例肺癌，逾八成早期，顯示有機會逆轉整體肺癌診斷期別從「晚」變「早」。

她指出，去年癌症標準化死亡率為每十萬人口一一三．三人，較十年前下降十一．六％，趨勢持續往下。

十大癌症標準化死亡率僅攝護腺癌、卵巢癌上升。賈淑麗說明，攝護腺癌與老化有關，卵巢癌多發生於更年期前後，提醒避免菸酒，並保持健康飲食與運動。

健保署副署長龐一鳴補充，精準醫療是治癌趨勢，健保給付已納入次世代基因定序以對症下藥，同時癌症新增或擴增給付品項藥費也從二○二二年四．七億元大幅成長至去年一三二．二億元。

另外，隔十四年重回十大死因的蓄意自我傷害（自殺），共四○六二人死亡，增幅四．二％，○至十四歲、六十五歲以上下降，其餘十五至六十四歲各年齡層均上升。

自殺重回十大死因 15至64歲年齡層均上升

心理健康司代理司長鄭淑心強調，自殺議題在亞洲各國都是大挑戰，過去曾委託台大探討青少年風險因子，主要與網路使用、父母離婚、睡眠障礙有關，壯年、中年世代則須進一步結合自殺通報資料分析原因，但已有注意到相關現象，去年八月起推出青壯世代心理健康支持方案，累計服務逾五．四萬人、近十四萬人次。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法