省冷氣費 屏東動物之家人貓同室

屏東縣動物之家為省冷氣費用，將收容的貓咪和工作人員一起辦公。（陳揚提供）

2025/06/17 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣動物之家去年開幕，可收容五百八十隻犬貓，今年的經費只編列一千三百多萬元，平均每隻動物每天的照護費僅六十七．八元，遠低於高雄市及澎湖縣，工作人員為節省電費，與收容的貓咪處在同一個辦公室，縣議員陳揚為毛小孩請命，要求縣府善待毛小孩及照護人員；縣長周春米表示，將責成農業處進行檢討，經費若有不足，將設法補足。

議員指經費不足 縣府允檢討

縣議員陳揚表示，屏東縣流浪犬的數量預估有一萬多隻，位居全台第四名，但縣編列的相關經費卻一年比一年少，屏東縣動物之家犬貓收容數為五百八十隻，目前收容五百三十八隻，今年經費只有一三三二萬元，要支出包括人事、電費、行政費及飼料等費用，每隻動物每日照養費用僅六十七．八元，比高雄市的流浪動物照養費一五八元及澎湖縣的八十二元還要少，屏東動物之家照護人員為節省冷氣費用，和收容的貓咪擠在同一間辦公室，希望縣府能重視他們的權益。

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縣府表示，動物之家目前每隻犬貓每天照養費用在六十五元到一百一十元區間，包含人事、水電費、飼料費、醫療費、消毒等費用，若經費不足，將研議以追加減預算方式補足。

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