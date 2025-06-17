改造墾丁 學童勾勒家鄉願景

學童化身小小設計師，透過天馬行空的提案，勾勒對家鄉未來的願景。 （記者蔡宗憲攝）

2025/06/17 05:30

街道融入海洋元素、設特色地標、添景觀平台、增綠蔭

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕南台灣觀光勝地墾丁大街近年因環境與管理問題頻遭批評，甚至被貼上國旅負面標籤，墾丁國家公園管理處（墾管處）、結合在地學校與文化創意團隊的「墾丁街景美學想像工作坊」，在墾丁國小舉辦成果發表會，五、六年級學童化身小小設計師，透過天馬行空的提案，勾勒對家鄉未來的願景，為墾丁大街注入新想像，點燃改變的火苗。

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小六畢業生 自信闡述觀察與提案

歷經近兩個月的醞釀，學生們從認識家鄉文化與城市美學出發，透過公民審議分組討論，思考如何讓墾丁大街更美好，成果發表會上，六年級學生在畢業前夕站上舞台，自信闡述他們的觀察與提案。

畢業生們從街道色彩的統一、綠蔭的增添，到減少垃圾與菸蒂，打造能遠眺大尖山的景觀平台，豐富的創意充滿童趣又具前瞻性，提案不僅聚焦環境美化，更倡議讓自然生態成為墾丁吸引遊客的亮點。

南台灣觀光勝地 盼去除負面標籤

活動現場播放的紀錄影片，重現了工作坊當天學生們熱烈討論的過程，主辦人張正杰表示，孩子們用彩筆畫下心目中的墾丁大街，有人建議增設特色地標，有人提出打造無障礙步行空間構想，還有學生希望街道融入在地海洋元素，讓遊客一踏進墾丁就能感受到獨特的南國風情，反映出對家鄉的深切關懷。

學生創意想像 音樂創作者唱出來

為呼應學生們的創意，活動特別邀請旅居恆春的音樂創作者哈姆老師，以學生討論的關鍵字為靈感，創作主題曲《因為你猶閣有咧聽》，融入恆春民謠的溫暖曲調，唱出對家鄉的熱愛與期待。

墾管處秘書曾添丁表示，墾丁近年在屏縣府及恆春鎮公所積極推動逐漸轉型升級，但真正的改變需要從在地扎根，孩子們是這片土地未來的主人，也是故鄉未來的希望。

墾丁里長劉琴鳴說，孩子希望墾丁可以更好，這些提案讓他感受到年輕世代對家鄉的熱情，也讓大人們更加堅定改變墾丁的決心。

小學生繪出墾丁大街新想像。（記者蔡宗憲攝）

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