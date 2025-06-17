台東銀髮人才服務據點啟用 現場徵才

台東縣銀髮人才服務據點昨開幕。（記者劉人瑋攝）

2025/06/17 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府昨日啟用「台東縣銀髮人才服務據點」，縣長饒慶鈴表示，全縣六十五歲以上人口突破二成，五十五歲以上逾三成，銀髮族不是社會負擔而是珍貴的人力資源，服務據點採「一站式專人服務」模式，媒合工作後再帶往面試，為銀髮族創造職場第二春。

一站式專人服務 媒合後帶往面試

昨天的啟用揭牌儀式，同步舉辦現場徵才及代收履歷，吸引麥當勞、7-11、大樹藥局、斯巴克環保公司及桂田酒店等超過七十家廠商參與媒合，提供門診助理、門市、食品作業員、櫃檯、內外場服務人員、工程技術人員等多達一百個職缺。

請繼續往下閱讀...

縣府社會處長陳淑蘭指出，勞動部資料顯示，五十五至五十九歲族群的勞參率已達六十一．七八％，六十五歲以上也從二○二一年的九．二％上升至二○二三年的九．五七％，但仍有不少銀髮族對重返職場有所顧慮，包含體能負荷、職能落差及數位能力等，縣府將從制度設計與實務支持兩方面入手，協助長者突破困難。

提供諮詢、培訓 穩定就業有獎金

就服中心表示，經過媒合後，在職滿九十日的中高齡者且適用「五五Plus就業促進措施」者，可領取三萬元獎金者，台東中高齡就業依然很活絡，昨天媒合會僅提供部分職缺，未來還會有更多就業機會。

縣府表示，此次啟用的服務據點整合縣府社會處、台東區原住民族就業服務辦公室、台東就業中心以及民間單位資源，採「一站式專人服務」模式，提供職涯諮詢、能力盤點、就業媒合、職能培訓與數位技能提升等多元服務，並與企業合作，協助建立彈性工時、簡化流程、增設培訓等銀髮友善制度，提升雇主對銀髮人力的運用效率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法