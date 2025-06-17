熱血教師林榮芳 30年捐血1815次

最熱血教師，林榮芳卅年如一日每半個月赴「最熱血約會」。 （記者蘇孟娟攝）

2025/06/17 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕最熱血教師！中台科技大學視光系助理教授林榮芳，卅年前從台大博士班畢業前夕首度捐血後，捐血成日常，每半個月準時到捐血中心報到，甚至出國到疾病疫區被限捐二年，已近卅年不出國，只為赴「最熱血的約會」，今年捐血滿卅年的他累積捐血逾一八一五次，盼捐血捐到不能捐為止。

林榮芳卅年從博士班畢業前夕經過捐血車，為紀念完成學習歷程，臨時決定捐血，就此與捐血結下不解之緣，從捐全血到改捐血小板（每捐一袋血小板，等同二次捐血紀錄），捐血小板因採血液分離術每次須費時一個半到二小時，加上往返車程一小時，每捐一次血就要花掉半天時間，他仍固定每兩週空出半天時間赴「最熱血的約會」，有次他在前往捐血途中遇車禍掛彩，仍是捐血第一，帶傷捐血，卅年如一日，風雨無阻。

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不菸不酒的林榮芳廿多年前因出國誤入疾病疫區，因有潛伏期，返國後被限捐長達二年，從此他再也不再出國，以免影響捐血志業。

林榮芳卅年如一日的捐血熱情影響不少週遭的人加入捐血行列，他更鼓勵學生捐血，只要捐血一次就加五分，每學期最多加十分，有學生受他號召下捐血，畢業多年迄今仍持續捐血中，林榮芳說，能捐血就表示自己健康十足，盼捐到不能捐為止。

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