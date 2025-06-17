逢甲大學樹倒造成1死3傷悲劇》專家現勘大榕樹 初判褐根病釀斷根

逢甲大學榕樹倒塌壓死學生，林試所專家現勘，明顯採集到褐根病菌株。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/17 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕逢甲大學十三日發生校園中大榕樹倒塌，造成一死三傷悲劇，台中地檢署十六日會同農業部林業試驗所現場勘察，林試所副所長吳孟玲指出，從倒塌榕樹的根基及四處樹幹採集到褐根病菌株，初步判斷有褐根病菌造成斷根腐朽，但包括維護養護管理均會影響樹木健康，尚無法說褐根病就是造成倒塌的元凶，將待土壤等相關檢驗報告出來送檢方後續調查。

此外，因該棵大榕樹倒伏在逢甲榕樹大道的人行通道上，昨經中檢及林試所專家現勘採樣送驗後，校方昨日下午已請工程單位進行裁切移除。

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檢方昨與林試所包括病蟲害、土壤及樹木結構等四名專家赴現場勘驗榕樹倒塌原因，一行人觀察榕樹斷根情況及樹幹生長周邊環境等，並採集帶回多件樣本送驗。

吳孟玲現勘後指出，初步看到榕樹根基部有腐朽菌造成的網狀格紋，腐朽菌中又以褐根病最易引起網狀格紋；另也在四處枝幹採到有褐根病菌株，將帶回林試所進行病原菌培養。

吳孟玲強調，樹會倒伏分生物因子及非生物因子，這棵榕樹斷根腐朽的生物因子可能因褐根病菌造成，但尚不能說褐根病就是最主要因子，包括樹木維、養護管理等非生物因子也佔重要比重，非生物因子的調查不能只用目視檢查，包括土壤檢驗等科學證據報告，會一併送給檢方調查。

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