中火燃氣試車審查 議員指市府拖延

市府環保局已於十日核准中火新燃氣機組試車。（台電提供）

2025/06/17 05:30

要求完整列出行政協助具體作為與時間 環局：中火資料不全才退件

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府十日核發台電中火燃氣機組的操作許可，民進黨市議員張家銨質疑市府在審查過程中是否有刻意拖延，尤其是中火二月五日提出許可證申請，但是環保局卻卡了一個月又十五天退件要求補件，因此，她於議會大會提出臨時動議，要求市府就中火從燃煤轉型燃氣的過程中，各階段所提供台電的行政協助，完整列出具體作為與時間點，提交書面資料供議會審閱；其動議獲市議會附議通過。

請繼續往下閱讀...

環保局則表示，並無延宕審查，中火燃氣一號機於今年二月五日提出操作許可證申請，在審核過程發現一次資料不全及一次資料有誤（如粒狀物、硫氧化物及氮氧化物引用環評排放量不同章節），分別在二月十七日及三月二十日退件，中火於四月十八日完成補正，環保局也於五月二十一日、六月三日派員至中火燃氣機組建置現場實際勘查，現場整體尚未完工，十日核准試車，十六日現場查核，燃氣機組尚未進行點火試車，環保局盼中火能如期如質完工，並在安全無虞情況下完成機組試車作業。

張家銨指故意卡關 延宕5個月才許可

張家銨昨天在市議會表示，中火燃氣機組的更新是由中央推動、台電執行，市府的角色應是協助而非阻礙，如果市府若沒有故意卡關，市民早可以呼吸到更乾淨的空氣。如今被揭露許可證審查一再退件、延宕五個月，而且議員質疑申請公文放置桌上多日，才倉促核發，還企圖將進度包裝為政績，實在令人難以信服。

再次延誤台中空污改善進程

張家銨表示，市府若真如所言，全程依法審慎、無設卡之舉，應公開相關行政紀錄，如歷次台電送件、審查回應、補正通知、會辦流程等，皆應明確列出，讓議會與市民自行判斷。

張家銨也指出，早在燃氣機組建照階段，市府就曾因都市計畫審議進度落後，導致工程整體延宕長達一年以上，現今又發生試運轉許可遲至本月十日才核准試車，形同再次延誤台中空污改善進程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法