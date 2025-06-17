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    花蓮秀林慕谷慕魚封閉9年 輔導設自觀區

    花蓮縣秀林鄉銅門一號隧道因2016年崩塌後封閉展開重建，2023年完工通車但並未開放。（花縣府提供）

    花蓮縣秀林鄉銅門一號隧道因2016年崩塌後封閉展開重建，2023年完工通車但並未開放。（花縣府提供）

    2025/06/17 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉慕谷慕魚風景區二○一四年道路受損，加上銅門一號隧道因二○一六年崩塌後封閉至今，民眾質疑新隧道在二○二三年就完工通車，為何仍未開放？縣府指出，因屬傳統領域，部落目前尚未對外開放，與公所積極輔導依柏合、銅門兩部落成立自然人文生態景觀區（簡稱自觀區），正進行撰寫劃定說明書與經營管理計畫，預計年底報請中央審查。

    新隧道前年通車 部落仍未對外開放

    秀林鄉銅門村知名景區「慕谷慕魚」，九年前因聯外銅門隧道崩塌封閉，經中央補助及縣府投入一．八億餘元投入災後復建工程，歷時七年終於完成長約三百多公尺的明隧道工程，但慕谷慕魚實際地點是在銅門部落東邊、木瓜溪北岸的依柏合部落，部落也同時把慕谷慕魚正名成崖勇蘇漾（YAYUNG SUYANG），意為水清澈的地方，漢名為木瓜溪南支流—清水溪。

    正名崖勇蘇漾 擁有「小天祥」美名

    坐落在秀林鄉木瓜溪上游清水溪生態廊道「崖勇蘇漾YAYUNG SUYANG」，因周邊的秀麗美景擁有「小天祥」美名，吸引許多遊客走訪，直到二○一四年麥德姆颱風造成聯外道路受損，以及二○一六年莫蘭蒂颱風吹垮隧道後，景區封閉至今。縣府表示，災復工程完工後目前道路暢通，由於該區域涉及部落傳統領域，推動觀光遊憩依「原住民族基本法」基於部落自主，需輔導當地依柏合、銅門等二部落完成自然人文生態景觀區劃定及經營管理計畫。

    凝聚共識 拚年底前完成用地調查

    縣府在二○二三年六月，與部落、鄉公所取得共識，將依柏合、銅門部落分為二個自觀區，以符合部落獨立劃設的主張後，其中依柏合部落全數同意獨立劃設，銅門部落會議也決議設立「銅門部落清水溪自觀區」；縣府指出，去年底已委託廠商協助部落舉辦共識會議、調查用地及輔導撰寫計畫，今年三月分別赴屏東霧台鄉自觀區交流參訪，預計在今年舉辦六場部落共識會議，協助部落凝聚共識，目標在今年十二月前完成用地調查。

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