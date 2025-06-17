宜蘭流浪動物之家如煉獄？宜縣府稱已改善

2025/06/17 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣流浪動物中途之家被人指控沒控制貓瘟，並附上三張病懨懨的收容動物照片，將收容空間形容成煉獄，呼籲各界救救水深火熱的牠們。宜縣動植物防疫所回應並強調，流浪動物中途之家並無貓瘟，收容環境已大幅改善。

被控有貓瘟、無貓砂 防疫所澄清

宜縣動植物防疫所管理的流浪動物中途之家，俗稱流浪動物收容所，收容對象以流浪狗與流浪貓為主。網友最近PO文質疑中途之家的收容品質，「你看過煉獄嗎？來一趟宜蘭收容所吧！凡是愛動物的人，常常哭著走出去」。

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文中指出，宜縣流浪動物中途之家沒經費買貓砂，更可怕的是未積極控制貓瘟，貓咪染病後送養更難，整個收容所就像煉獄，沒人力、沒經費、沒選票，工作人員態度差，讓民眾卻步，這麼多年來完全沒改變，沒人持續監督，政府也不重視，這些生命折磨到死，此事需要曝光，救救水深火熱的牠們。

宜縣防疫所股長劉恭良說，PO文所附照片是多年前舊畫面，目前收容環境大有改善，再者，流浪貓送進中途之家必須接受檢疫，若有帶原要做隔離治療，收容的貓咪並無貓瘟，另也備有貓砂，工作人員態度方面，可能是雙方溝通時產生誤解，防疫所會要求改進。

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