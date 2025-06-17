宜蘭冬山河親水公園升級 打造泡湯池、湯屋

露天泡湯池完工後的模擬圖。（宜縣府提供）

2025/06/17 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推動冬山河親水公園活化升級，其中的「蘭陽溫泉浴建置計畫」原定六月開工，但為免干擾與影響童玩節舉辦，縣府決定延至八月童玩節結束後再動工，將以蘭浴之海、蘭浴之山為概念，融入宜蘭山、海特色建置露天泡湯池與個人湯屋等，預計二○二七年二月完工。

遊憩廊帶亮點營造 爭取逾2.5億經費

縣府工旅處表示，冬山河親水公園在二○二一年七月完成溫泉資源探勘，並於二○二四年一月獲交通部核定繼礁溪、蘇澳及員山之後，宜蘭縣第四處溫泉區，縣府並結合親水公園、傳藝中心、生態綠舟等三大園區周邊逾一五○家業者，提出「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」，向中央爭取到二．五一億元經費，希望打造最具經濟效益的觀光廊帶，讓冬山河觀光大升級。

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整個計畫中，最重要也是地方最期待的就是「蘭陽溫泉浴建置計畫」；縣府指出，蘭陽溫泉浴建置計畫共分兩期推動，第一期將設置露天泡湯池、景觀設施等，二期工程為個人湯屋及煮蛋池、泡腳池等，原訂六月就要開工。但今年童玩節訂七月五日至八月十七日登場，為免工程車進出與噪音，影響童玩節品質與遊客安全，決定延至八月開工。

2期推動 未來園區可容納200人使用

「蘭陽溫泉浴建置計畫」以蘭陽之海、蘭陽之山為兩大主軸概念，融入宜蘭山海特色；第一期露天泡湯池取名「蘭浴之海」，以東北海岸地景及龜山島為主要概念，創造多樣化的溫泉的空間。第二期為「蘭浴之山」，以太平山大樹、噶瑪蘭人精神象徵的大葉山欖種子、五結養鴨文化意象等地方文化特色，納入到湯屋及泡腳、煮蛋區設計。

縣府表示，兩期工程完成後，整個園區包括大眾溫泉池、個人湯屋、泡腳池及煮蛋區，可同時容納二百人使用，除了溫泉設施建置，縣府也要將紅龍艇庫二樓重新規劃整修，改作為童玩主題餐廳，知名景點水火同源碼頭也將納入改善，同時結合業者辦理軟體行銷，期盼冬山河流域與親水公園煥然一新。

冬山河親水公園活化升級，其中的「蘭陽溫泉浴建置計畫」8月開工。（資料照）

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