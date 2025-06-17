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    首頁　>　生活

    台知園區案 7/5辦聽證前說明會

    2025/06/17 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣府敲定七月五日上午十點，在縣府大禮堂召開台灣知識經濟旗艦園區案（簡稱台知園區，原璞玉計畫）聽證前說明會，預計通知土地所有權人及利害關係人等共四二一七人參與，說明計畫徵收事項、後續聽證程序，最重要的是希望釐清有關徵收的爭點。

    縣府產業發展處表示，台知園區計畫的提出，源於為整合竹北、芎林、高鐵站區等的都市發展機能，形塑整體空間新風貌，行政院於二○一五年確認為國家重大建設計畫。內政部在去年五月廿一日召開都委會第十四次專案小組會議，因台知園區屬非都市計畫特定農業區變更，專案小組結論，依土地徵收條例規定，由目的事業主管機關的經濟部辦理聽證程序，完成聽證程序後送內政部都委會大會審議。

    產發處副處長姜禮仙表示，將待聽證前說明會整理與收斂地主關注的徵收爭點後，再決定正式聽證會日期。

    台知園區計畫由竹縣府提出逾廿年，歷經多年都市計畫審議程序。持反對開發的璞玉自救會等團體認為，台知計畫預計徵收四百多公頃特定農業區，破壞優良農地、大規模搬遷客家農村聚落、嚴重衝擊環境承載力，並質疑假園區真炒房等。

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