發展山域活動產業 尖石開辦課程

尖石鄉公所首度開辦「山域活動產業入門研習」，邀請專家主講，介紹溯溪、登山、攀岩產業。（永譽公司提供）

2025/06/17 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉自然資源豐富，是溯溪、登山、攀岩的天堂，尖石鄉公所今年首度開辦「山域活動產業入門研習」、「基本救命術BLS訓練」，邀請有志投入戶外活動及觀光產業的族人參加，期藉此培養部落青年第二專長，作為尖石啟動山域活動產業發展的起手式。

尖石鄉長曾國大表示，公所團隊研擬的部落產業發展計畫，繼茶產業三年扶植計畫，並成功推出新品牌「尖石仙萃茶」。鑑於戶外山域活動相當熱門，且尖石擁有豐富多樣的山林資源，今年首度推出「山域活動產業發展先期計畫」，鼓勵部落青年培養第二專長，學以致用留在家鄉就業，打造屬於自己的山野舞台。

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計畫開辦「山域活動產業入門研習」、「基本救命術BLS訓練」證照課程，於前山錦屏村集會所和後山玉峰村集會所各辦一場，免費參加，已全數報名額滿。山域研習邀請專家介紹溯溪、登山、攀岩產業，首場上週六開跑，共吸引廿八人參加，有體大學生、老師、農友、以及民宿、餐廳或露營經營者等。

公所秘書劉經邦表示，原民會投入嚮導職訓過去多在屏東縣等南部辦理，今年公所開辦山域研習及急救訓練之後，將爭取在尖石鄉舉辦。部落青年除了身強體壯，且熟悉家鄉山水環境，若能輔導他們取得相關證照，可望開啟尖石山域活動產業發展，也是保障山友、觀光客的安全。

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