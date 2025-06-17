竹市補助少9.8億提訴願 綠批藍白刪預算在先

民進黨市議員曾資程批，冤有頭債有主，是藍白在立院聯手刪總預算在先，籲支持中央所提追加預算。（記者洪美秀攝）

2025/06/17 05:30

藍轟未與地方溝通協商 綠籲藍白趕緊通過中央所提追加預算

〔記者洪美秀／新竹報導〕因中央總預算遭藍白聯手刪減兩千多億，中央只能刪減地方一般性補助款，其中竹市遭減九．八億，市議會國民黨團昨譴責中央違反財政收支劃分法保障地方財政穩定的原則，是以政治立場作為補助分配標準，刪減地方教育與社福相關補助。對此，綠營也回擊，批冤有頭債有主，藍白聯手刪中央總預算在先，藍白應搞清楚誰才是始作俑者，更批藍白不是壞就是笨，提行政訴願即使勝訴也沒錢可發，籲藍白立院黨團趕緊通過中央所提的追加預算，才是負責的作為。

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竹市府︰被刪經費 動用自有資金支應

新竹市府則表示，對於被刪減的經費，市府已採取因應措施，包括動用自有資金支應，同時已擬具訴願書，昨天下午正式向行政院提起訴願，力爭地方財政合理分配與自治權益。

綠營批既有預算框架下 勝訴也沒錢發

民進黨議員曾資程說，一般性補助款遭刪減的「始作俑者」是藍白立委，非中央政府。此次補助款短少的責任在立法院的藍白多數聯手。若市府提行政訴願，在既有預算框架下，「即便勝訴也沒錢可發」，反徒增程序繁複、冗長；藍白「不是笨就是壞」，若理解預算法與財政制度卻還提此訴求，就是蓄意操作；若不理解，則反映出其程度不足。真正解方是支持中央所提的追加預算，而非指責行政院。

國民黨議員陳慶齡指出，竹市一般性補助款遭刪九．八億，行政院未與地方政府溝通協商，顯示決策過程極不透明，是當家鬧事不給錢，「帶頭違法」。議員張祖琰也說，遭刪減項目涵蓋教育、社會福利及基本建設等關鍵領域，其中教育經費遭刪，可能影響校舍興建及營養午餐補助、教室冷氣電費；社福被刪也恐影響弱勢族群照護與社會救助；基礎設施經費被減，也會影響市容的維護工作。

國民黨團力挺竹市府提行政訴願，盼透過法律途徑讓正義實現，也並籲中央懸崖勒馬，撤回刪減一般性補助款決定。

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