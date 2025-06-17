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    推動藺草文化 山腳國小「植藺小舍」開箱

    結合藺草編織文化技藝，山腳國小「植藺小舍」開箱。（記者蔡政珉攝）

    結合藺草編織文化技藝，山腳國小「植藺小舍」開箱。（記者蔡政珉攝）

    2025/06/17 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮昔日以藺草編織聞名，且製作不少藺草編織產品外銷，但因社會變遷榮景不再。苗栗縣苑裡鎮山腳國小推動校訂課程，將藺草工藝結合校內歷史建築日治時期宿舍群，並獲教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」補助一百八十萬，改造部分日治時期宿舍空間並取名為「植藺小舍」，昨天正式「開箱」，校方盼傳達對文化傳承與教育創新的重視。

    改造日治時期宿舍空間

    「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」設計團隊，現場考察後發現校方日治時期宿舍空間狹小、動線分散與高低落差等問題，因此進行動線優化與空間重構、新增鋼構踏階與無障礙坡道，改善通行便利性、玄關以可逆式架高地板與空心紅磚鋪面銜接原柚木地板，展現新舊融合美感、室內設置藺草展示櫃與閱讀休憩區等。

    苗縣府教育處長葉芯慧表示，山腳國小長年推動藺草文化教育，結合社區力量，讓學生透過田野調查、人物訪談與手作編織，深入了解在地產業脈絡，並培養對地方文化的認同與自信。

    葉芯慧指出，「植藺小舍」未來將成為學生、社區與旅人共同的文化交流平台，讓苑裡的在地故事與技藝代代相傳、織入未來。

    結合藺草編織文化技藝，山腳國小「植藺小舍」開箱。（記者蔡政珉攝）

    結合藺草編織文化技藝，山腳國小「植藺小舍」開箱。（記者蔡政珉攝）

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