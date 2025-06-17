苗縣聲音照相科技執法 今年告發76件

2025/06/17 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣不少民眾長期反映，高噪音車輛擾亂住家安寧、嚴重影響居住環境品質，苗栗縣政府環保局因而在重機常行經的台三線、頭份、竹南、苗栗市等人口較為密集與道路較寬敞的縣道等設置聲音照相科技執法；今年至五月份已告發七十六件，其中超標最高者為一輛行經一三○縣道苑裡鎮路段的轎車，「飆」出一○五．三分貝，遭罰三千六百元。

苗縣府環保局表示，目前針對常發生噪音擾亂安寧路段共建置八套固定式聲音照相設備，並有移動式與車載式聲音照相設備提高機動性。

請繼續往下閱讀...

重機出沒 台三線設固定式設備

環境部自二○二一年十月開始推動聲音照相科技執法，部分地方政府也會採取專案方式取締，而苗縣府環保局常會同苗栗縣警察局執行攔檢，也常取締噪音車輛。

依苗栗縣現況，除了重機常出沒的台三線頭份、三灣、獅潭路段已設置四處固定式聲音照相，頭份市建國路、竹南鎮光復路、苗栗市中正路與苑裡鎮世界路也分別設置固定式設備，至於移動式與車載式設備，不定期在縣內檢舉熱區稽查。

環保局表示，遭取締的車輛為駕駛重踩油門，甚至改裝排氣管為常見的違規樣態，除了聲音照相告發七十六件，依噪音管制法處以一千八百元以上、三千六百元以下罰鍰；今年一至五月也對疑似改裝情形車輛通知回檢九十九輛。

環保局強調，處罰確實非治本方法，環境部與交通部共同推動改裝排氣管認證制度，使用中車輛若變更排氣管，應經環境部噪音檢測合格後至監理單位辦理變更登記，希望達到源頭管理目的。

人口密集區要道 不定期稽查

另外，未設置固定聲音照相但民眾較常反映地區，主要為苗栗市英才路、至公路、經國路、頭份市富強二街、竹南鎮環市路等路段，屬於人口較多的行政區域主要道路，也不定期前往稽查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法