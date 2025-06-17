新建非營利幼兒園 八德兩處動工

2025/06/17 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕八德區大成及福元非營利幼兒園新建工程，昨舉行開工動土典禮，工程總經費約二億六九八二萬元，由教育部補助約七○三一萬元，其餘由市府負擔，開工動土典禮由市長張善政主持，工程預計二○二七年上半年完工，擴充在地學前教育量能。

八德區人口成長快速，學區幼兒就學人數逐年攀升，教育資源及幼兒托育需求日益增加，為因應幼兒就學需求與教育品質，市府將持續推動幼兒園新建計畫。

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工務局表示，福元非營利幼兒園位於八德區建興街，基地面積約二六八六平方公尺，將興建地上兩層建物，設置二歲班活動室二間、三到五歲班活動室三間，可容納約一○四名幼兒；另規劃辦公室兼健康中心、遊戲室、教保室、廚房、電信總機室及儲藏室、電氣及消防泵浦室等，並設置入口接送區、戶外遊戲區，並有六輛汽車及十七輛機車停放空間。

大成非營利幼兒園位於八德區廣福路，基地面積約二○五五平方公尺，興建地上三層建築，規劃二歲班活動室二間、三至五歲班活動室四間，可容納約一二八名幼兒，園內設施包含辦公室兼健康中心、遊戲室、教保準備室、會議室、多功能活動室、多功能戶外活動平台、廚房與廁所，以及相關附屬空間等，另規劃戶外遊戲空間與家長接送區，並設置汽車及機車停放空間。

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