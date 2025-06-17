為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新建非營利幼兒園 八德兩處動工

    2025/06/17 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕八德區大成及福元非營利幼兒園新建工程，昨舉行開工動土典禮，工程總經費約二億六九八二萬元，由教育部補助約七○三一萬元，其餘由市府負擔，開工動土典禮由市長張善政主持，工程預計二○二七年上半年完工，擴充在地學前教育量能。

    八德區人口成長快速，學區幼兒就學人數逐年攀升，教育資源及幼兒托育需求日益增加，為因應幼兒就學需求與教育品質，市府將持續推動幼兒園新建計畫。

    工務局表示，福元非營利幼兒園位於八德區建興街，基地面積約二六八六平方公尺，將興建地上兩層建物，設置二歲班活動室二間、三到五歲班活動室三間，可容納約一○四名幼兒；另規劃辦公室兼健康中心、遊戲室、教保室、廚房、電信總機室及儲藏室、電氣及消防泵浦室等，並設置入口接送區、戶外遊戲區，並有六輛汽車及十七輛機車停放空間。

    大成非營利幼兒園位於八德區廣福路，基地面積約二○五五平方公尺，興建地上三層建築，規劃二歲班活動室二間、三至五歲班活動室四間，可容納約一二八名幼兒，園內設施包含辦公室兼健康中心、遊戲室、教保準備室、會議室、多功能活動室、多功能戶外活動平台、廚房與廁所，以及相關附屬空間等，另規劃戶外遊戲空間與家長接送區，並設置汽車及機車停放空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播