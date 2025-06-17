中原設計學院 父子3人同時畢業

中原大學設計學院地景建築系曾琨昱（左起）、室設所曾傳傑、建築系曾煜品同時畢業。（中原大學提供）

2025/06/17 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕驪歌高唱中，分別畢業於中原大學室內設計研究所、建築學系與地景建築學系的曾傳傑與兒子曾煜品、曾琨昱三人，歷經不同人生階段與求學旅程，同時穿上碩士袍與學士袍，同日從中原大學設計學院畢業，創下校史首例，成為佳話。

分別讀3個系所 創校史首例

五十七歲的曾傳傑原籍高雄，年輕時就熱愛藝術，高中選擇北上念復興美工，一九九四年創立班堤設計公司，二○○五年自樹德科大室設系畢業，曾任高雄市空間藝術學會理事長，二○○八年將事業版圖跨足中國，成立上海班果實業有限公司，並在高雄、桃園均設服務據點。二○一九年他在好友推薦下，報考年輕就嚮往的中原大學室內設計所，後因工作忙碌延宕四年才完成論文，卻也因緣際會，與二個兒子在同一年圓夢畢業。

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曾傳傑長子曾煜品原就讀高雄科技大學土木系，因對空間建築熱愛，二○二○年轉學到文化大學建築系，隔年再轉學中原大學建築系；二兒子曾琨昱透過申請入學錄取中原地景建築系，三人在設計學院一同完成學業。

中原設計學院副院長陳歷渝指出，現任桃園市建築師公會理事長高志揚是中原建築系的校友，其子今年也從中原室設系畢業。而曾傳傑與兒子三人同時自設計學院的三個系所畢業，更是校史第一例。

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