「超繪想像」 市圖無字繪本展登場

桃園市立圖書館推出年度兒童主題特展「超繪想像」無字繪本展 ，即起至9月14日於總館3樓兒童藝文展示區登場。（教育局提供）

2025/06/17 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立圖書館於暑假推出年度兒童主題特展「超繪想像：你怎麼看，就怎麼說」無字繪本展，即日起至九月十四日於市圖總館三樓兒童藝文展示區登場。

館方表示，無字繪本是一種以圖像為主體的閱讀形式，不依賴文字敘述，而是透過畫面構圖、節奏安排與視覺細節，引導讀者自主觀察、詮釋與創作。此展覽有三大主題展區，分別為圖像魔法、細節偵探、顛倒故事，引導觀展者認識無字繪本的創作特性與圖像敘事手法。

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館方表示，展出作品包括國際知名繪本大師大衛．威斯納三度榮獲凱迪克金牌獎的《瘋狂星期二》、《海底來的秘密》，韓國藝術家蘇西．李的《邊界三部曲》，英國繪本大師雷蒙．布力格的《雪人》，也有台灣知名創作者周見信、郭乃文與香港創作者廖倍恩等人的作品，展現無字繪本豐富的視覺語言與情感層次。

桃園市副市長王明鉅出席開幕儀式表示，此次「超繪想像」無字繪本展所傳達的，不僅是閱讀形式的嶄新視野，也鼓勵孩子學會觀察、想像與表達的重要機會，而市圖總館收錄逾五萬冊繪本，鼓勵親子前來培養閱讀習慣。

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