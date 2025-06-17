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    龜山中和南路攤集區改善 下月動工

    龜山區中和南路攤集區將進行市集風貌改善工程，市長張善政（中）昨前往現勘。（桃園市府提供）

    龜山區中和南路攤集區將進行市集風貌改善工程，市長張善政（中）昨前往現勘。（桃園市府提供）

    2025/06/17 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕龜山區中和南路攤集區將進行市集風貌改善工程，計畫以「市集空間優化」、「曹家洋樓風華再現」及「景觀指標導引建置」三大主軸，預計七月動工，期盼在不中斷市場營運的前提下，改善中和南路攤集區及周邊環境，並將融入壽山高中師生所設計的形象LOGO，提升傳統市場秩序、美感與安全，打造城市中動人風景。

    市長張善政昨實地勘查攤集區環境現況及改善規劃，他表示，中和南路攤集區雖區域不大，卻是龜山鄉親日常生活不可或缺採買場域，改善工程預計投入四百萬元，在保留原有歷史記憶與街區風貌的基礎上，進行環境改造與美化，盼能藉由約四個月的工期，讓中和南路攤集區呈現歷史與現代感兼具的嶄新風貌。

    龜山區公所表示，中和南路攤集區自清朝、日治時期至今，是龜山區居民生活物資補給的重要處所，其中曹家洋樓於一九二七年改建為具華麗風格的巴洛克式建築，是當地重要地標，具有深厚的歷史與文化價值。

    龜山區公所指出，市集風貌改善工程以「市集空間優化」、「曹家洋樓風華再現」及「景觀指標導引建置」三大主軸，期盼在不中斷市場營運下，改善中和南路攤集區及周邊環境，並將融入壽山高中廣告設計科師生所設計的形象LOGO，透過設計提升傳統市場秩序、美感與安全，打造城市中動人風景。

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