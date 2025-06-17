復興區「比該路」坍塌 動支4500萬復建

桃園復興上巴陵比該路的災害因崩塌面積持續擴大，原民局副局長陳正雄（左五）等人前往勘災。（記者李容萍攝）

2025/06/17 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕蝴蝶颱風環流北上帶來山區陣雨，復興區華陵里比該路比佛利山莊段路基前天下午突然大片坍塌，復興區公所緊急通報巴陵派出所封路交通管制；區長蘇佐璽昨邀市府原住民族行政局派員前往現場共同會勘，考量路基地質脆弱，仍有持續崩落潛在危險，避免災害持續擴大，決定立即以公所爭取、市府核定的四千五百萬元災害準備金立即進行路基復建與道路修復。

不足由公所提報 原民局爭取補差額

蘇佐璽表示，公所實施封路交管後，影響住戶十一戶約卅三人，另有農戶、露營業共十五戶約四十五人，呼籲住戶、遊客繞道中心路做為替代道路。

請繼續往下閱讀...

原住民族行政局副局長陳正雄表示，比該路的災害因崩塌面積持續擴大，道路下邊坡迄今仍有零星土石崩落情形，逢雨可能再次崩塌，已請復興區公所落實交通管制，禁止人車通行；若市府已核定補助的災害準備金四千五百萬元不足支應時，復興區公所可儘速提報災害準備金差額，原民局將儘速辦理爭取災害準備金差額的簽核作業。

陳正雄說，比該路早於去年十月底遭逢康芮颱風侵襲致比佛利山莊前部分路基鬆動、崩塌，經行政院公共工程委員會、農業部農村發展及水土保持署及原住民族委員會等權責機關於去年十二月三日現勘研議改善方案。經原民會今年一月三日及農保署五月九日分別函復請桃園市府以災害準備金支應，市府勘災小組於五月五日至現場勘查、本月二日簽准核定補助復興區公所災害準備金四千五百萬元。

邀相關機關研擬後續監測及復建

不料，近日因低壓通過山區陣雨，該處路基於前天下午突然大片坍塌，大溪警分局巴陵派出所立即封路實施交通管制。陳正雄強調，此崩塌道路屬編號農路，道路主管機關為農保署，原民局將向原民會及農業部提報災損狀況，並邀請相關機關共同研擬後續監測及復建方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法