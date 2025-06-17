八德義勇街人行道縮減 挨批背離人本

八德區義勇街人行空間近期進行調整工程，結果卻是人行空間遭到壓縮，引發民眾不滿。（讀者提供）

2025/06/17 05:30

公所回應 因公車轉彎及機慢車壓縮人行空間 1.5米變1.2米仍符合規範

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕八德區義勇街人行空間近期進行調整工程，結果卻是人行空間遭到壓縮，從一．五米變成一．二米寬，引發行人族群不滿批「背離人本交通原則」；八德區公所回應，主要是公車轉彎及機慢車經常擠壓到人行空間，因此將人行空間往路肩水溝退縮，寬度仍符合標線型人行道規範，後續研擬加設護欄，以保障行人安全。

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民眾陳情對老幼及輪椅族不利

台灣因交通混亂、人車爭道被封「行人地獄」，近年各縣市政府以人本交通重塑道路規劃；八德區義勇街靠近介壽路口的人行空間近期由區公所進行調整工程，包含水溝蓋鋪面更新，卻被質疑是反其道而行，也在地方社群引發討論，有民眾陳情指出，義勇街原本劃設寬敞的人行空間，施工後原本的人行道卻寬度縮減，變成車道增寬、方便車輛通行，行人幾乎無安全緩衝空間，對孩童、長者及輪椅族群極為不利，這樣的設計根本背離市府推動的人本交通原則。

當地居民指出，縮減後的人行道也因側溝不平整與凌亂，許多行人、學生仍行走在車道上，且因寬度不足只能單排行走，若遇對向有行人也得走到車道，四月卅日八德區公所外才發生休旅車衝撞行人釀一死三重傷事故，已經有此教訓，不該又重蹈覆轍，口頭上說重視行人安全，工程卻不斷壓縮人行空間。

公所：後續研擬加設護欄保護

八德區公所強調，這項改善工程絕非車本重於人本考量，主要是地方反映公車從介壽路轉進義勇街時，因內輪差輪胎都會壓到人行空間，且機慢車也經常越界，經會勘發現確實有影響行人安全之虞，然而整條道路寬度有限，因此將外側水溝鋪面更新，從格狀改為平面，同時將人行空間往水溝退縮，人行空間雖從原本的一．五米變成一．二米，仍符合標線型人行道寬度規範。

八德區公所表示，標線型人行道不似一般人行道，與車道之間沒有阻擋，為避免車輛影響行人，因此進行人行空間調整，後續研擬加設護欄，保護行人安全。

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