為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    八德義勇街人行道縮減 挨批背離人本

    八德區義勇街人行空間近期進行調整工程，結果卻是人行空間遭到壓縮，引發民眾不滿。（讀者提供）

    八德區義勇街人行空間近期進行調整工程，結果卻是人行空間遭到壓縮，引發民眾不滿。（讀者提供）

    2025/06/17 05:30

    公所回應 因公車轉彎及機慢車壓縮人行空間 1.5米變1.2米仍符合規範

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕八德區義勇街人行空間近期進行調整工程，結果卻是人行空間遭到壓縮，從一．五米變成一．二米寬，引發行人族群不滿批「背離人本交通原則」；八德區公所回應，主要是公車轉彎及機慢車經常擠壓到人行空間，因此將人行空間往路肩水溝退縮，寬度仍符合標線型人行道規範，後續研擬加設護欄，以保障行人安全。

    民眾陳情對老幼及輪椅族不利

    台灣因交通混亂、人車爭道被封「行人地獄」，近年各縣市政府以人本交通重塑道路規劃；八德區義勇街靠近介壽路口的人行空間近期由區公所進行調整工程，包含水溝蓋鋪面更新，卻被質疑是反其道而行，也在地方社群引發討論，有民眾陳情指出，義勇街原本劃設寬敞的人行空間，施工後原本的人行道卻寬度縮減，變成車道增寬、方便車輛通行，行人幾乎無安全緩衝空間，對孩童、長者及輪椅族群極為不利，這樣的設計根本背離市府推動的人本交通原則。

    當地居民指出，縮減後的人行道也因側溝不平整與凌亂，許多行人、學生仍行走在車道上，且因寬度不足只能單排行走，若遇對向有行人也得走到車道，四月卅日八德區公所外才發生休旅車衝撞行人釀一死三重傷事故，已經有此教訓，不該又重蹈覆轍，口頭上說重視行人安全，工程卻不斷壓縮人行空間。

    公所：後續研擬加設護欄保護

    八德區公所強調，這項改善工程絕非車本重於人本考量，主要是地方反映公車從介壽路轉進義勇街時，因內輪差輪胎都會壓到人行空間，且機慢車也經常越界，經會勘發現確實有影響行人安全之虞，然而整條道路寬度有限，因此將外側水溝鋪面更新，從格狀改為平面，同時將人行空間往水溝退縮，人行空間雖從原本的一．五米變成一．二米，仍符合標線型人行道寬度規範。

    八德區公所表示，標線型人行道不似一般人行道，與車道之間沒有阻擋，為避免車輛影響行人，因此進行人行空間調整，後續研擬加設護欄，保護行人安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播