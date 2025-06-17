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    食農教學有一套 師生種芫荽易上手

    小朋友用「芫荽體驗型教學套組」把芫荽種在盆內，觀察生長。 （記者顏宏駿攝）

    小朋友用「芫荽體驗型教學套組」把芫荽種在盆內，觀察生長。 （記者顏宏駿攝）

    2025/06/17 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕台中區農業改良場結合在校學生的學習情境，已開發「芫荽體驗型教學套組」，目前研究團隊長時間觀察學生學習和老師教學，透過「教學套組」來結合手機APP，讓食農教育輕鬆上手。

    昨天農改場在北斗國中舉行食農教學成果發表，最受矚目的是「芫荽體驗型教學套組」，這個套組裡面有種子、量杯、肥料、小農具、滴管等操作工具，老師則有一本「芫荽食農教學手冊」，這本手冊涵蓋國小一年級至國中三年級的相關課程，老師和學生都可以「無痛學習」種芫荽，可說非常容易上手。

    負責開發這套教學套組的台中區農改場副研究員曾康綺指出，因發現某些學校在推動食農教育時，因為在錯的時間種錯作物，學習最後以失敗告終，學生失去食農教育的熱情。

    曾康綺說，在進入教學現場之後，以團隊的農業專業跟食農教育老師不斷討論，追蹤各年級的學習能力，讓老師了解教學要領，逐步讓學生掌握農作方法，按照教學手冊一步一步來，甚至可以結合手機，記錄學習成果，讓食農教育變得十分有趣。目前這套方法已推廣至北斗鎮的中、小學，有興趣的學校可以跟台中區農改場聯絡。

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