彰化首發童萌卡 申辦逾1.2萬件

彰化童萌卡正式發卡了！民政處長劉玉平（左）致贈精美禮品給首位領卡的王姓夫妻。（彰縣府提供）

2025/06/17 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國首創、專屬彰化幼兒的「童萌卡」正式上路！彰化縣府昨天（十六日）發出第一張卡，由設籍彰化並育有幼兒的王姓夫妻搶到「頭香」，除了現場領取外，還獲贈小禮物。彰化縣政府民政處強調，童萌卡不僅減輕家庭負擔，也有助於活絡在地經濟。

為1-3歲幼兒設計 每年發出價值萬元點數

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童萌卡是針對一至三歲幼兒所設計，每名幼兒每年可領取價值一萬元點數，可用來購買奶粉、尿布等育兒用品，截至目前申請件數已超過一萬兩千件。彰化縣府表示，自今年五月開放申請童萌卡，昨天起由戶政事務所陸續發卡，符合資格者將陸續接獲通知，可持證件前往領卡。

而第一張童萌卡於昨天發出，由民政處長劉玉平代表縣長王惠美於彰化戶政所發出，並致贈小禮物給首位領卡的王姓夫妻，感謝他們對政策的支持。王先生昨天表示，很高興成為首位領卡者，未來會用這張卡買奶粉、尿布等育兒用品，而此政策對有小孩的家庭，可說是助益甚多，希望能持續下去。

特約商店245家 將持續召募至6/30止

民政處表示，目前縣府已與縣內二四五家特約商店，完成簽約與設備安裝等工作，童萌卡點數等同現金使用，可購買育兒相關商品，而卡片儲值一萬點，期盼藉由這項政策的實施，來鼓勵青壯年家庭設籍在彰化縣，而童萌卡的發放，也將成為兼顧育兒、活絡在地經濟、與減緩人口流失的重點政策。

目前民眾可透過縣府數位便民櫃檯線上申請，也可至戶政事務所臨櫃辦理。有關特約商店部份，招募至六月卅日止，商家名單已公布於童萌卡專區網站，歡迎民眾查詢。

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