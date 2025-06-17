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    彰化補校傳辦學人力縮編 基層反彈

    彰化縣補校人力裁撤政策引發反彈，教育處強調仍在研議中，在教育品質、人力配置與政策接軌間取得平衡。（記者張聰秋攝）

    彰化縣補校人力裁撤政策引發反彈，教育處強調仍在研議中，在教育品質、人力配置與政策接軌間取得平衡。（記者張聰秋攝）

    2025/06/17 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣國中小補校將從今年八月起面臨人力縮編，根據縣府規劃，未來學校補校開設未滿三班以上者，僅保留主任一人，組長與幹事等行政人力將裁撤。目前全縣十六所開辦補校的學校中，僅有一校能維持現有人力，其餘十五所可能僅剩一人獨撐，讓第一線基層直呼受不了！

    全縣開辦補校的國中，有和美、彰安、鹿港、明倫、秀水、北斗、伸港、社頭等八校；國小則有忠孝、和美、僑信、秀水、埔心、花壇、德興、湖南等八校。各校大多僅設一班，少數如伸港國中開設三班、社頭與秀水國中則各兩班，以外籍配偶及六十五歲以上長者為主。

    教育處：改制進修部 尚未定案

    多所學校指出，現行人力配置為主任、導師、組長與幹事等共四人，白天要兼顧授課與行政業務，晚上再輪值。若新制實施，只剩主任一人須負責所有補校業務，導師變兼任、組長與幹事全裁撤。主任不僅需上課、處理行政，還要招生與輪值，從早上八點到晚上九點待命，工作量過於沉重。

    對此，縣府教育處強調，補校人力調整是因應教育部推動將補校改制為國中小進修部，目前研議中，尚未定案，彙整各校意見後再行討論。受影響的學校則建議，應保留基本行政人力，至少主任與組長兩人共擔，才能讓補校持續運作。

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