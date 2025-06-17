基隆深澳國小舊校區 年底前拆完

2025/06/17 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市第二身障中心原先計畫設在信義區深澳國小舊址，後來因考量區域資源均衡發展，將改設在暖暖區黃蠟石文物館；基市府社會處七月初將公告招標深澳國小舊校區拆除工程，預算金額二千五百萬元，舊校區年底將走入歷史。基隆市議員建議市府應集思廣益，讓公民參與討論及市政建設。

基隆市長謝國樑表示，歡迎各界提建議，深澳國小舊校區未來可以做什麼用途？不過，未來要蓋新的量體，現在的建築成本較高，市府一定會廣納各界意見。

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深澳國小已遷校十六年，市府原本要做為第二身障中心使用，但因地形高低差太大及文資審議程序延宕，讓學校形同廢墟。基隆市社會處長楊玉欣說明，深澳國小舊校區已辦理拆除案申請及招標作業，預計七月完成工程案招標，十二月底前拆畢。

國民黨市議員韓世昱建議透過公民參與方式，包括里長、民眾都有不同想法，可用參與式預算進行規劃。不過，深澳國小舊校區土地屬於社福用地，依規定使用應符合社會福利設施，如何處理有待討論。

根據市府資料，深澳國小舊校區總面積約六千八百五十五平方公尺，其中後方含少部分私人土地約二百卅四平方公尺，拆除後將返還地主。

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