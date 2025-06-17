北市民權大橋內湖往松山車流 6/22起改行主橋

2025/06/17 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市民權大橋改建，預定廿二日（週日）將內湖往松山的車流切回改建完成的主橋通行；另即日起至七月卅日，新工處將利用夜間施工更新全橋路面，施工期間以調撥對向行駛為替代動線，提醒民眾依現場人員指揮減速慢行。

工務局新建工程處辦理民權大橋改建工程，今年三月廿三日完成松山往內湖車流駛回改建後的主橋，本週六上午九時至週日上午九時，將進行重疊介面銑鋪調整作業；將分階段管制，第一階段自週六上午九時起，封閉便橋往松山方向最內側車道，取消最外側機車專用道，調整為一般車道供汽、機車臨時通行。晚上十時進入第二階段，封閉便橋往松山方向全幅車道，引導車流調撥行駛改建後主橋的往內湖方向最內側一車道。預計週日上午九時全部施工完成後，即開放內湖往松山車流從便橋切換到主橋行駛。

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新工處工務科中區工務所主任洪辰儒說明，利用主橋改建一併更新民權大橋全橋路面，即日起至七月卅日期間，依據護欄復舊範圍利用夜間十時至翌日六時每次進行單向車道路段更新，施工期間以調撥對向行駛為替代動線，提醒民眾減速慢行。

洪辰儒表示，車流全數切換完成後，接續將施作景觀橋，提供民眾在民權大橋兩岸運動及休憩更直接的聯絡通道，同時規劃觀景平台。

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