北市第三期空維區7月執法 最高罰5千

台北市新生南路掛有空氣品質維護區告示牌，七月一日起將正式啟動違規取締。（北市環保局提供）

2025/06/17 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市將於七月一日起正式啟動第三期空氣品質維護區違規取締，並擴及市區幹道，新生南路至松江路間南北向車道將全面管制；環保局提醒，未符合管制規定車輛若進入該區，將依法處五百至五千元不等罰鍰，提醒車主儘速完成相關檢驗或取得標章。

環保局說明，第三期空品維護區的管制對象包括，出廠滿三年的柴油大客車、小貨車與起重機，須取得柴油車優級自主管理標章或施工機具清潔排放自主管理標章；出廠滿五年的燃油機車，須完成當年度的排氣定期檢測；柴油車可至各縣市柴油車排煙站檢驗，燃油機車可前往合格檢驗站檢測，起重機則可洽各縣市環保局進行免費檢測。

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台北市二○二一年起已在交通轉運站、故宮博物院、陽明山公園及台北國際航空站等柴油車密集區域設置第一、二期空品維護區；統計指出，柴油車優級標章取得率與機車排氣檢測率均已超過九十九％，區域內PM2.5濃度最高改善幅度達廿一％。

環保局表示，今年上半年為政策勸導期，已針對違規車主寄發勸導書提醒改善車況；七月起若未改善即依法開罰，呼籲車主及早檢驗，避免荷包失血。

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