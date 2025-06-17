都會區壓力大 北市南港心衛中心啟用

台北市南港區社區心理衛生中心昨天揭牌，成為全市第六處據點。 （記者劉詠韻攝）

2025/06/17 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市政府推動社區心理衛生網絡再添一站，南港區社區心理衛生中心昨天揭牌，成為全市第六處據點，達成市府「每兩個行政區設一處心衛中心」的目標。副市長林奕華表示，面對都市壓力與心理健康需求日增，市府將持續擴充服務量能、強化人才招募，並呼籲中央完善制度，共同健全心理支持體系。

全市第6處 打造社區心理健康

衛生局指出，南港心衛中心鄰近醫療院所，但其服務性質與醫院、心理諮商不同，醫院就診須經掛號，流程較正式，民眾可能因此產生距離感；而心衛中心相對親民，民眾只需走進中心，即可獲得初步評估與協助，由專業人員依狀況安排後續服務，必要時再轉介至醫院，有助降低就醫門檻。

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專業人員進駐 服務涵蓋港湖區

衛生局說，南港心衛中心啟用後，將由心理師、職能治療師、護理師、心衛社工及關懷訪視員等專業人員進駐，服務範圍涵蓋南港與內湖地區，相關活動資訊及諮商服務，皆可透過社區心理衛生中心官方網站獲悉及下載申請，或透過三三九三—七八八五電話洽詢。

衛生局補充，各區心衛中心服務原則上以居住地為主，但未排除特定服務對象，生活於北市轄區的市民皆可接受相關服務；若外國人或僑生有居留證，但無健保身分者，至心衛中心可提供諮詢或諮商等服務，至醫院接受醫療服務則需自費。

聯醫外門診部 設30處心理諮商門診

林奕華表示，衛生局持續拓展社區心理衛生網絡，讓專業心衛人員深入社區提供多元服務，市府並配合中央政策推動，透過衛福部補助的「青壯世代心理健康支持方案」，目前全市已有逾一百卅家合約心理機構，提供十五至四十五歲民眾每年三次免費諮商；聯醫外門診部並設有卅處心理諮商門診，鼓勵民眾多加利用。

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