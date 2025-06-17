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    「南得極品」進軍國際 拚破億銷售額

    型男主廚張克勤與市長黃偉哲，聯手以台南在地好食材烹調出「南得極品」專屬料理︱繽紛鮮菓柚子毛豆魚冷麵。（記者王姝琇攝）

    型男主廚張克勤與市長黃偉哲，聯手以台南在地好食材烹調出「南得極品」專屬料理︱繽紛鮮菓柚子毛豆魚冷麵。（記者王姝琇攝）

    2025/06/17 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕二○二五台北國際食品展將於廿五至廿八日在台北南港展覽館盛大舉行。台南市政府今年再度以「南得極品」品牌形象領軍組成「台南館」參展，昨日舉辦展前宣傳，市長黃偉哲表示，預計達破億元的銷售成績。

    25至28日到南港展覽館參展

    型男主廚張克勤與黃偉哲聯手以鹽水意麵、麻豆柚香和風醬、新市毛豆及台南芒果、鳳梨、番茄、虱目魚等在地食材，於活動宣傳現場烹煮出「繽紛鮮菓柚子毛豆魚冷麵」，最後煙燻鳳梨皮更是讓現場空氣中瀰漫濃濃的鳳梨果香氣，驚豔全場。

    黃偉哲說，台北國際食品展南市府再度以「南得極品」品牌參展，攜手七家優質在地業者與兩家農會組成「台南館」，展現台南在農產、畜牧與漁業等領域的多元實力與優良品質。不僅希望接觸到國外買家，也盼將台南好產品介紹給北部朋友，強調台南農產品及二級加工品品質都很優良，預估將可達到破億元的銷售成績。

    中華民國對外貿易發展協會台南辦事處主任周秀芬說，今年台北國際食品展計有卅三國的企業參展，台南市政府領軍組成「台南館」有十個攤位，市府舉辦行前宣傳率先展示許多台南在地經典和廠商創新產品，讓人更期待食品展到來。

    農業局長李芳林指出，「南得極品」為台南市於二○二一年創立的農產品評鑑標章，強調在地生產、食品安全及可追溯性，匯聚多家優質企業參展，展覽期間將推出「消費滿額贈好禮」活動，邀各界蒞臨參觀交流，感受台南農產的美味。

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