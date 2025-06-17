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    愛文芒果頂級禮盒 漲幅逾4成

    今年愛文芒果產量可能銳減，且採收期也延緩，山區可見果樹仍在套袋中，等待採收。（記者吳俊鋒攝）

    今年愛文芒果產量可能銳減，且採收期也延緩，山區可見果樹仍在套袋中，等待採收。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/17 05:30

    今年產量預估僅正常時期的三、四成

    〔記者吳俊鋒／新化報導〕由於氣候因素影響，深受市場歡迎的愛文芒果，不僅今年產量可能銳減，且採收期也因此延緩，各界搶貨，市府官股經營的台南農產運銷公司仍推出精緻的伴手禮盒，目前展開預購作業，本月下旬發售；但物稀為貴，頂級款的漲幅超過四成。

    農產運銷公司總經理楊弘義表示，除了官網開始接單之外，本月下旬也將配合知名的電視購物頻道進行推廣，傾全力拓展優質的台南愛文品牌。雖然今年芒果產量預估僅有正常時期的三、四成，市場搶手，但依循市長黃偉哲的指示，無論歉收或豐收，都一定要積極行銷，提升其經濟效益。

    今年台南農產運銷公司推出的愛文禮盒以「盛夏瘋芒」為主題，頂級款是八至九顆的八斤裝，售價一千兩百元；分享款是六顆的五斤裝，售價九百元。另外，還有兩項精緻家庭款，每箱都是十斤裝，十至十二顆的售價為一千三百元，十三至十五顆的售價則九百元。

    貨源有限 接單作業隨時可能提前截止

    楊弘義說，對照去年售價，各規格禮盒的漲幅不一，以頂級款與分享款為例，都上調超過四成，顯見芒果減產之嚴重；為了協助行銷，仍深入玉井、楠西、南化、左鎮、官田、大內等地，尋訪優質的愛文貨源，全力供應。他強調，推出的芒果公司掛保證，絕對是正宗的台南愛文，都來自在地農民，只是今年收成偏少，貨源有限，接單作業隨時可能提前截止，鄉親動作要快，以免向隅；預購的禮盒，初步敲定六月廿八日起開始配送。

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