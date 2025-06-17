台灣觀光100亮點 6大遊程開賣

配合6處景區入選「台灣觀光100亮點」，台南市府推出6大路線、共計42梯次的超值遊程，即起線上開賣，圖為四草綠色隧道。（台南市府提供）

2025/06/17 05:30

包括關子嶺溫泉風景區等6處42梯次行程 每人收費499至599元

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市六處景區入選「台灣觀光一○○亮點」，七月將擔任活動主打星，南市觀旅局祭出四十二梯次亮點遊程活動及四條自由行參考遊程，其中台南西濱亮點漁鹽瑰麗美景之旅一日遊獲「台灣旅遊大賞」漫遊台灣路線獎。

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參加指定場次可獲限量版精美小物

台南關子嶺溫泉風景區、扇形鹽田、四草綠色隧道、黃金海岸、山上花園水道博物館、鹽水月津港歷史街區等六處入選交通部觀光署「台灣觀光一○○亮點」景區，七月將擔任環島月月Party活動主打星。觀旅局長林國華表示，市府持續推陳出新提供旅客與眾不同的旅遊體驗，配合「台灣觀光一○○亮點」活動，推出六大路線、共計四十二梯次的超值遊程，即起線上開賣，參加指定場次還能獲得一○○亮點玩轉台南限量版精美小物，另也為喜愛自由行的旅客提供四條建議參考遊程。

一○○亮點套裝遊程六大路線包括一、烏樹林休閒園區、雅聞湖濱療癒森林、鹽水月津港歷史街區；二、六孔摸蛤仔暨北門洗滌鹽工場一日遊遊；三、山上花園水道博物館、深緣及水善糖文化園區；四、四草綠色隧道遊船、探訪扇形鹽田；五、四草綠色隧道遊船、走訪安平老街、黃金海岸；六、關子嶺風景區、七股鹽山。每人收費四九九元至五九九元不等。

觀旅局另推薦4大自由行一至二日遊

觀旅局另同步推薦四大自由行遊程，包括甫獲得「台灣旅遊大賞」漫遊台灣路線獎的「台南西濱亮點漁鹽瑰麗美景之旅一日遊」，以及台南六大人氣亮點山海親子兩日遊、台南山線亮點博物館探索二日遊、台南亮點關子嶺泥漿咖啡舒心一日遊。

市長黃偉哲表示，獲入選的台南六處亮點景區都已是非常熱門的觀光景點，但不同時節、不同人來都會有不同玩法，接下來台南有七股海鮮節、夏日音樂節、國際芒果節等大型活動，觀旅局媒合旅行業者提供六大路線一日遊遊程，非常超值，就算只有坐車旅遊看風景也很值得，今年的台南夏季也將持續精彩，邀民眾把七月及暑假的旅行計畫留到台南來「夏趴」。

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