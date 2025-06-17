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    「新北社會局養大的孩子」 千千立志進NBA

    「社會局養大的孩子」千千錄取知名高中籃球隊。（板橋第一社福中心提供）

    「社會局養大的孩子」千千錄取知名高中籃球隊。（板橋第一社福中心提供）

    2025/06/17 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕十五歲少年千千（化名）一歲時母親驟逝、父親因案入獄，他在安置機構與寄養家庭輾轉生活，形同「從小由新北市社會局養大」，如今國中畢業的千千錄取知名高中籃球隊，身高一八○的他立志成為首位進軍NBA的台灣選手。前太平獅子會會長陳書玄捐助獎學金十萬元，鼓勵千千心無旁鶩追求籃球夢。

    社工科督導林映青說，千千可謂「社會局養大的孩子」，回憶十三年前擔任板橋社福中心社工時，她把千千從父母家帶回緊急安置，千千原一度要出養到國外，因千千的爸爸反對而作罷，但爸爸後來另組家庭無暇照顧，千千持續被社會局安置。

    板橋第一社福中心督導陳慶家指出，千千從小在寄養家庭和安置機構之間輪流生活，他在安置機構的籃球場每天練習，也加入學校籃球隊，參加國中籃球聯賽，今年錄取一所以體育聞名的高中籃球隊。

    陳慶家說，現任社工曾秀英與歷任社工幫千千申請低收入戶，每月可領取六八二五元就學補助金，但不足以負擔房租與生活費，仍需社會資源挹注。

    社會局媒合陳書玄捐助獎學金，千千親筆贈送卡片表達感謝，內容寫著：「感謝您伸出援手，讓我能安心就學，我會好好發揮籃球專長，未來打進NBA」。

    前太平獅子會會長陳書玄（左二）捐助獎學金十萬元，千千寫卡片感謝。 （新北社會局提供）

    前太平獅子會會長陳書玄（左二）捐助獎學金十萬元，千千寫卡片感謝。 （新北社會局提供）

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