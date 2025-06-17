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    首頁　>　生活

    台65線新莊二南出匝道 預計明年動工

    2025/06/17 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕「新莊、泰山塭仔圳市地重劃」工程施工中，市議員翁震州昨質詢關心台六十五線新莊二南出匝道工程進度。市長侯友宜回應，市府希望明年主體工程動工、二○三○年完工。

    翁震州說，這項工程將在年底前提報環境影響差異分析，許多項目有賴市府配合，例如中環路外側車道拓寬改道攸關地政局、南下迴轉道封閉的交通維持計畫由交通局審核、水門周邊設施與既有管線影響需要水利局專業評估。

    侯友宜指出，公路局辦理綜合規劃案審議中，包括環差、交維等計畫審查都需要時間，市府希望明年主體工程動工、二○三○年完工，建設攸關塭仔圳重劃區和地區交通發展，市府會全力以赴。

    此外，翁震州提到，新北市去年行人死傷事故共二九○三件，死傷人數二七五七人，在六都中僅比台中市少，顯示交安政策無顯著成效，公務員疲於奔命，繁重業務量反映在交通局交通管制工程科、交通安全科的離職率，不含約聘人員，二科共編制六十一人，預算四．六億元的交工科平均離職率十三％，預算一千五百萬元的交安科為廿一．七％，對照台北市交通管制工程處預算十．三億元，人員編制二二三人，建議新北將交工科、交安科合併升格為處。

    侯友宜、交通局長鍾鳴時表示，財政收支劃分法通過後若中央挹注經費，有利於市府調整；將加強交通局人員在職訓練，並爭取待遇提升。

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