碧潭水舞秀更新 「水火同源」超震撼

碧潭水舞即日起全新曲目搭配繽紛燈光。（新北觀旅局提供）

2025/06/17 05:30

〔記者陳奕劭、俞肇福／新北報導〕新北市碧潭水舞活動即日起換上新主題「光影一日」與「日常適所」，結合多層次的「水火同源」演出，帶來視覺震撼。即日起至七月六日，每晚六點卅分至九點，每半小時定期演出水舞秀，六月十八日與七月五日還有二場三百秒煙火秀與水舞共舞。

水火共舞 6/18、7/5有300秒煙火秀

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市府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，「光影一日」以一日晨昏光影變化為主軸，運用水型、燈光和霧化的多重效果層層堆疊，以雷射光雕投影碧潭吊橋、香魚、人力渡船等在地意象，演繹新店的生活樣貌；「日常適所」透過同心圓漣漪、點狀跳水及氣球般的水型，搭配爵士音樂與輕快節奏，展現生活的幸福感。

楊宗珉說，碧潭風景區即日起至七月六日每晚六點卅分至九點，每半小時演出一次水舞秀，六月十八日與七月五日將舉行二場三百秒煙火秀，搭配水舞共同演出。

野柳石光夜訪女王28日登場

另外，「二○二五野柳石光夜訪女王」光影盛會將於六月廿八日至七月十三日的每晚六點卅分到九點登場，交通部觀光署北海岸暨觀音山風景區管理處（簡稱北觀處）昨天搶先試燈，打造璀璨光雕，還有光雕形塑的「極光」，令人驚豔。

變裝盛會 試燈搶先看光雕

北觀處副處長吳建志表示，今年野柳地質公園以「女王變裝盛會」為主軸，將野柳女王頭與地質公園獨特地景，結合沉浸式光影、藝術創作及音樂展演，營造夏夜的夢幻氛圍，今年首度規劃七月九日為國際日，國際旅客當天入場，憑護照可兌換限量紀念品。

「野柳石光夜訪女王」活動期間入場時間為晚間六點卅分及七點卅分，中間不清場，限量購票，平日票價二二五元、假日二五○元，敬老票、兒童、身心障礙者與陪同者另有優惠。

「野柳石光夜訪女王」六月廿八日登場。圖為女王頭在繽紛光雕下的樣貌。（記者俞肇福攝）

「二○二五野柳石光夜訪女王」光影盛會打造璀璨光雕，還有光雕形塑的「極光」，令人驚豔。（記者俞肇福攝）

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