《新北》在地就學率近95％ 遭質疑美化數字

新北市113學年度國小升國中的平均在地就學率為近9成5，但議員指部分學校僅有6到7成，質疑市府美化數據。圖為學生等待下課情形。（記者羅國嘉攝）

2025/06/17 05:30

議員︰部分國中僅6到7成 教局︰鄰近北市 跨市就學較多

〔記者羅國嘉、黃子暘／新北報導〕新北市議會民進黨團昨天在市政總質詢指出，市府宣稱國小升國中的在地就學率達近九成五，但部分學校的在地就學率僅六到七成，質疑市府美化數據。教育局長張明文回應，三重及新店受地理位置鄰近台北市影響，或家長通勤便利，導致跨區或跨市就學情形較多，將提升學校特色及課程品質，吸引學生就近入學。

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李倩萍︰別用9成平均數據粉飾

市議員李倩萍表示，據教育局統計，全市國小升國中的在地就學率從一○九學年度的九十三．六五％提升至一一三學年度的九十四．八四％，表現看似亮眼，但部分學校如三重國中仍面臨招生困境，一○九學年度在地就學率僅有六十一％，後來推動雙語實驗班等特色課程，才提升至七十三．五％，在地就學不應美化數據，市府應輔導在地就學率未達八成的學校，而非用九成的平均數據粉飾。

張明文回應，一一四學年度推動「學區國小升國中在地就學中長程支持計畫」，針對在地就學率低於九十％的重點學校每年補助一百萬元，進行教學環境及設施改善、推動雙語教育、強化國中小銜接等策略，經輔導的學校在地就學率平均較前一學年度增加一．二三％，將持續提升學校特色、完善課程品質、積極與家長溝通，強化學校吸引力，營造學生安心就近入學的學習環境。

市府︰低於90％ 每年補助百萬改善

市議員彭一書提及，外界普遍對教師職業有「鐵飯碗」、「寒暑假輕鬆」等誤解，實際上教師每日工時長達十小時且屬責任制，擔任行政職一個月僅補助三千元，平均每日僅百元，與工作量嚴重不符，且每日處理行政事務可能占二至三小時，呼籲市府增加新北市教師的行政加給。

侯友宜說，支持改善教師待遇，目前相關制度為全國一致標準，市府會積極向中央反映、爭取，盼放寬規定。

因應人工智慧（AI）風潮帶動教育型態改變，市議員翁震州詢問，市府規劃「AI教育白皮書」，是否有培育AI人才的具體方針？建議提升軟硬體設備、加強校園進階課程，並推動專屬認證制度，建立人才庫與業界接軌。

張明文指出，國小課程已發展全新資訊課程，例如AI素養、數位品德，鼓勵學子參加科技競賽，市府與國立師範大學合作推動智慧閱讀，教師可藉由AI了解學子閱讀進度，系統為學生量身訂做閱讀書單，學習成果將來可透過大數據分析。

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