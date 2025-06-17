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    宜蘭壯圍栽植哈蜜瓜新品種 卡蜜拉果實變大更甜

    宜蘭壯圍改種新品種哈密瓜卡蜜拉，農民獲利更好。（花蓮農改場提供）

    宜蘭壯圍改種新品種哈密瓜卡蜜拉，農民獲利更好。（花蓮農改場提供）

    2025/06/17 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕宜蘭壯圍過去被稱為「哈密瓜之鄉」，但受極端氣候影響，產量不穩定，農業部花蓮農改場近年導入哈密瓜新品種卡蜜拉與佩洛斯後，瓜果糖度提升，採收率也大升，從過去一年一收變成一年二收，收入增加逾五成。

    青農讚譽哈蜜瓜界女神卡卡

    宜蘭壯圍出產脆質哈密瓜，品種以「新世紀」為主，受到極端氣候、病蟲害等影響，「新世紀」產量大減，花蓮農改場自五年前導入多種哈密瓜新品種及調節種植期、優化留果技術等，篩出適合宜蘭生產的國產品種「卡蜜拉」及「佩洛斯」。

    花蓮農改場指出，「卡蜜拉」在宜蘭溫室適應良好，但有果實小、單果重量較輕缺憾，透過調整定植期及優化留果模式，成功建立宜蘭「卡蜜拉」的高效增產模式，瓜果重量大幅增加逾卅％，目前已有逾廿％宜蘭溫室瓜農嘗試種植「卡蜜拉」。

    一年二收 每期獲利增50％

    認為卡蜜拉彷彿女神卡卡降臨的青農陳文正表示，改種卡蜜拉後可一年二收，每期獲利至少可多出五十％，卡蜜拉耐運輸，採收出貨更有彈性；另一資深瓜農官漢煤表示，卡蜜拉品質好，種植三年後單價即狂升至每台斤一百五十元，大幅領先同期露天種植「新世紀」的每台斤九十元。

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