北市2國小傳性醜聞 教局：第一時間追蹤調查

台北市教育局局長湯志民說，兩起性醜聞案，教育局在第一時間都已追蹤校方啟動調查。（資料照）

2025/06/17 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市昨傳出兩所公立小學性醜聞，南區一國小五年級男童多次帶二年級女童到廁所猥褻、指侵，北區則有校長企圖壓下社團聘任的男老師性騷擾女童申訴案；台北市教育局長湯志民表示，兩案都在第一時間追蹤校方啟動調查，男童猥褻案確認立案，學校與社會局都有處置作為進行中。性騷擾案經要求重啟調查，將釐清有無疏失，並對個案給予關懷協助。

小五男童將小二女童帶到廁所指侵

北市南區一國小五年級男童與二年級女童參加活動認識，男童到女童班級表示要帶女童去玩，經老師追問，男童主動告知，他在三週內多次帶女童到廁所猥褻、指侵。老師聽到後緊急通報學校啟動校安系統。

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校方事後對兩名學童進行心理輔導，也提出醫療建議，阻斷雙方接觸，女童家長希望男童轉校，避免二次傷害，但男童的家長不願轉學；家長也認為教育局、社會局的處理是「例行公事」，走完行政程序就草率結案，完全未對男童做任何處置或應變措施。

社團男老師傳訊息性騷女童

北區是國小聘任的社團男老師，傳送逾越界線的訊息給女同學，家長發現孩子在旅遊期間頻繁使用手機傳訊，氣憤地向校方申訴。校方依規定召開性平委員會，主持會議的校長在會議中發言，指師生互傳訊息「這沒什麼」，還稱看過訊息內容，認為沒有涉及性平規定，表態不支持受理，委員會最後決議不受理，迅速結案。

校方將不受理的理由呈報給教育局，被以「教職事涉公益」為由駁回，要求校方重新審議，同時啟動學生安心輔導機制，指派專責輔導老師協助學生；隔月校方重新開會決定受理，並要求該名社團老師暫時不得進入校園，靜候調查。

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