內政部、原民會盤點186處易致災孤島區 強化防颱整備

內政部提醒民眾可下載「消防防災e點通APP」，了解最近的避難處所。圖為台中文心森林公園設避難收容場所公告。（資料照）

2025/06/17 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕因應颱風季節到來，內政部和原民會昨日合辦「防颱整備記者會」，內政部長劉世芳表示，消防署已盤點包括高市桃源區復興以上三里等十三縣市、一八六處易成災害的孤島地區，完成避難收容處所、糧食儲備、道路搶修機具及直升機起降點、空投點等項目防災整備工作，並推動「台灣特種搜救隊5G數位AI救援平台」。

此外，劉世芳表示，內政部協同原民會強化「原住民族減災、整備、應變措施」、建置「原住民族部落決策支援輔助平台」；另未來針對易受影響部落，政府將優先強化基本設施，特別是電力供應部分，如太陽能、小水力發電、儲能電池、大型油電發電設備，這些措施將由「全社會防衛韌性委員會」協助，跨單位共同推動。

請繼續往下閱讀...

可下載APP搜尋最近避難處所

內政部提醒民眾下載「消防防災e點通APP」，搜尋最近的避難處所，同時推動各大賣場及網路購物平台設置防颱專區，讓民眾在颱風來臨前方便準備緊急避難包及三日份的防災食物飲水儲備。

原民會主委曾智勇指出，持續推動「宜居部落」計畫，族人防災觀念也已轉變，過去必須拜託村長與族人撤離，現在「無風無雨就會自動下山」，並願意住進有電視、棉被及熱食齊備的避難中心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法