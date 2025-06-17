急重症醫師出現離職潮 吳明賢：應以病人為中心改革制度

近期急重症醫師出現離職潮，台大醫院院長吳明賢認為制度設計應回歸病人為中心，而非以專科考量。 （記者塗建榮攝）

2025/06/17 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕近期除了護理師出現離職潮外，急重症醫師也出現離職情況，且年輕醫師普遍不願意選擇急重症科別，台大醫院院長吳明賢說，台大醫院總院人力大致穩定，但分院可能會遇到這樣的問題，人力短缺應該回歸本質處理，醫療人才有限，制度設計應回歸病人為中心，而非以專科考量。

台灣醫療從業環境不佳，許多醫護人員流失，年輕醫師選擇急重症科別意願也偏低。

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以專科為考量 人力不足時會陷入困境

吳明賢認為，目前的制度存在改善空間，以近期備受討論的急性缺血性腦中風取栓來說，不只有神經內科，心血管內科也有很好的取栓經驗和能力，雖神經內科勇於承擔治療此類患者的任務，但也為自己帶來相當大的困擾，在神經內科人力比心血管內科少的情況下，年輕醫師覺得自己天天在值班。

此外，吳明賢提到，以急診為例，在急診專科化以前，需要由內外科醫師負責急診業務，當時常開玩笑說這是「有期徒刑」，但在急診專科化之後，就變成「無期徒刑」，也因此衍伸出制度上的問題。

吳明賢強調，為了提高品質，以專業為中心設計當然很好，但人力不足時，很容易把自己陷於困境，台灣的醫事人員都很優秀，但還需要有合理的制度配合，回歸以病人為中心的設計，而不是以專科考量，這樣的反思在全世界也都有。

總統爆料 吳明賢將接任台大醫學院院長

台大醫院於今年迎來一三○週年，總統賴清德昨日也親自出席音樂會祝賀，對台大醫院過去的努力與奉獻表達感謝，會中也爆料，目前任職台大醫院院長的吳明賢即將卸任並接任台大醫學院院長，至於現任台大醫學院院長的倪衍玄，他則笑說，還不知道倪下一步要去哪裡。

吳明賢表示，醫療是台灣的隱形護國神山，盼台大醫院未來持續邁向智慧醫療、永續健康，守護全民、走向全球。

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